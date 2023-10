Turchia-Iraq: editoriale, gli Stati Uniti tentano di mantenere un difficile equilibrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno condannato l’attentato dello scorso primo settembre contro il ministero dell’Interno ad Ankara, rivendicato dal Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), e sostengono il diritto della Turchia all’autodifesa, ma coltivano, al contempo, significative relazioni con l’Iraq e con la regione autonoma del Kurdistan iracheno, nel tentativo di mantenere un difficile equilibrio tra le due parti. E' quanto si legge in un articolo pubblicato ieri dal quotidiano emiratino “The National”. L’attacco sferrato dall’aviazione militare turca contro 20 postazioni del Pkk nel nord dell’Iraq poco dopo l’attentato di Ankara ha suscitato parole di condanna da parte di Baghdad. Il presidente iracheno, Abdul Latif Rashid, infatti, in un’intervista all’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya” ha dichiarato che “tali violazioni sono respinte dal popolo iracheno, dalla regione del Kurdistan e da tutti gli abitanti dell’Iraq”. Da parte sua, Washington, interessata a mantenere buone relazioni sia con Baghdad ed Erbil (punti di riferimento significativi in Medio Oriente), sia con Ankara (membro della Nato), ha espresso una posizione di compromesso. “Riconosciamo la vera minaccia che il Pkk rappresenta per la sicurezza della Turchia ed esortiamo Ankara a portare avanti una cooperazione antiterrorismo congiunta con l’Iraq, in modo tale da rispettare la sovranità irachena”, aveva dichiarato lo scorso 2 ottobre il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller. Del resto, il Pkk è classificato come organizzazione terroristica non solo dalla Turchia, ma anche da Stati Uniti, Unione europea e Regno Unito. Tuttavia, Washington, come la maggior parte delle cancellerie occidentali, è alleata delle Forze democratiche siriane (Fds), che Ankara considera affiliate al Pkk. Tale alleanza, infatti, è stata ed è ancora motivo di attrito non solo tra la Turchia e gli Usa, ma anche tra la Turchia e diversi Paesi europei, tra i quali la Svezia. (Res)