Migranti: commissario Schinas, abbiamo bisongno del Patto su migrazione e asilo ora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'Ue c'è bisogno del Patto su migrazione e asilo adesso. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, nel corso di un dibattito sul Patto al Parlamento europeo di Strasburgo. "Negli ultimi quattro anni in Commissione, quando abbiamo dovuto affrontare il tema della migrazione, siamo stati costretti a lavorare allo stesso tempo come architetti e pompieri, architetti di un nuovo quadro normativo che fosse coeso, olistico, globale, e che collegasse tutti i punti di una politica europea di migrazione e asilo mancante e, allo stesso tempo, come pompieri costretti a far fronte a una serie infinita di crisi, sia alle nostre frontiere esterne che in altre parti del nostro territorio", ha detto. "I recenti eventi dimostrano ancora una volta che abbiamo bisogno di una politica migratoria europea. Abbiamo bisogno del Patto e ne abbiamo bisogno ora. Il tempo a nostra disposizione per vivere in una casa costruita a metà è scaduto", ha concluso Schinas. (Beb)