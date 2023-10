Libia: premier Dabaiba ispeziona lavori aeroporto internazionale di Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha ispezionato ieri i cantieri del terminal passeggeri dell'aeroporto internazionale di Tripoli, lo scalo aereo a sud della capitale la cui ricostruzione è affidata a un consorzio di imprese italiane. Il capo dell’esecutivo libico riconosciuto dall’Onu ha sottolineato l’importanza del coordinamento tra l'Autorità per l'aviazione civile, la Compagnia generale dell'elettricità e la Compagnia delle telecomunicazioni per attuare il progetto in modo tempestivo e affrontare eventuali problemi. Il premier era accompagnato dal generale Muhammad Al Haddad, capo di Stato maggiore delle forze armate affiliate al Gun, dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Adel Jumaa, e dal ministro dei Trasporti, Muhammad Salem al Shahoubi. Quest’ultimo aveva incontrato lo scorso 2 ottobre a Tripoli l'ambasciatore d’Italia a Tripoli, Gianluca Alberini, per discutere degli interessi e delle attività aziende italiane in Libia, tra cui rientra anche il ripristino dell’aeroporto internazionale di Tripoli (Ben Gashir), in fase di ricostruzione dopo due guerre (2014 e 2019-20) da parte del consorzio italiano “Aeneas”. (Lit)