Nord Macedonia: premier Kovacevski, chiari segnali di apertura per nostra adesione a Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono chiari segnali di una porta aperta per l'adesione della Macedonia del Nord all'Unione europea. Lo ha dichiarato il premier macedone, Dimitar Kovacevski, ripreso dall'agenzia di stampa "Mia". "Ho parlato con il cancelliere tedesco e il presidente francese, nonché con il presidente del Consiglio europeo e la presidente della Commissione europea. Da tutte le parti giungono chiari segnali di una porta aperta per l'adesione della Macedonia del Nord all'Ue. Sta a noi prendere una decisione. Per la prima volta il blocco viene dall'interno del Paese, per questo dico che bisogna avere il coraggio di decidere e unirsi in un unico fronte europeo", ha affermato Kovacevski.(Seb)