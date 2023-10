© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sgomento per il drammatico incidente di Mestre: 21 morti, tra i quali anche dei bambini, 15 feriti. Un giorno di lutto per il Veneto e per l’intero Paese. Sincero cordoglio alle famiglie delle vittime e vicinanza al sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e al presidente della Regione, Luca Zaia". Lo afferma Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.(Rev)