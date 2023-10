Roma: lite in strada sfocia in accoltellamento al Tuscolano, fermato 68enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una lite in strada è finita con un accoltellamento nel quartiere Tuscolano di Roma. Per questo, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma, di iniziativa, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 68enne italiano con l’accusa di tentato omicidio. È successo la notte del 26 settembre, intorno alle ore 4, quando a seguito di una chiamata giunta al 112, i carabinieri sono intervenuti in via Casilina Vecchia dove hanno trovato una persona ferita a terra, soccorsa da una donna. La donna stava tamponando una profonda ferita sotto l’ascella sinistra dell’uomo, identificato in un 28enne del Senegal, senza fissa dimora, poi soccorso da personale del 118 e trasportato con ambulanza, in codice rosso, presso l’ospedale San Giovanni, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Dai primi accertamenti eseguiti dai carabinieri e grazie alle informazioni fornite dalla donna, abitante del posto, è emerso che il 28enne avrebbe avuto una lite animata con un altro uomo, riconosciuto dalla donna poiché domiciliato poco distante e identificato nel 68enne. (segue) (Rer)