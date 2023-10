Vaticano: Papa, la Chiesa sia ospitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco durante l'omelia per la Messa con i nuovi Cardinali a Piazza San Pietro ha invitato ad "essere una Chiesa ospitale". Il Santo Padre ha spiegato: "In un tempo complesso come il nostro, emergono sfide culturali e pastorali nuove, che richiedono un atteggiamento interiore cordiale e gentile, per poterci confrontare senza paura". Il Pontefice ha poi aggiunto: "Nel dialogo sinodale, in questa bella "marcia nello Spirito Santo" che compiamo insieme come Popolo di Dio, possiamo crescere nell'unità e nell'amicizia con il Signore per guardare alle sfide di oggi con il suo sguardo". (Civ)