Migranti: Schinas, Patto per superare crisi, fiducia in ambasciatori Ue su regolamento sulle crisi

- Se l'Europa non sarà in grado di affrontare tutti i problemi legati alla migrazione, non sarà mai in grado di superare la crisi. "Spero che gli ambasciatori degli Stati membri, i rappresentanti permanenti degli Stati Ue, capiscano la situazione nella riunione di oggi". A dirlo il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, nel corso di un dibattito sul Patto migrazione e asilo al Parlamento europeo di Strasburgo. "Dobbiamo ora mettere in atto un sistema europeo comune di migrazione e asilo. Un sistema che abbiamo costruito con passione negli ultimi tre anni e che ora siamo molto vicini a completare. Un sistema che affronti tutte le nostre difficoltà, tutti i nostri problemi, con procedure rapide alla frontiera per identificare l'asilo o il rimpatrio, con una solidarietà obbligatoria, con un sistema di rimpatrio rafforzato per coloro che non hanno diritto a stare sotto la nostra protezione e partenariati sulla migrazione reciprocamente vantaggiosi con i Paesi di origine, transito e destinazione, oltre che sviluppare percorsi legali sicuri verso l'Europa. Tutto questo in un unico pacchetto. Si chiama Patto europeo sulla migrazione e l'asilo", ha detto. "Siamo arrivati molto più lontano di quanto osassimo sognare quattro anni fa. I dossier un tempo divisivi sono ora adottati. Sono in corso triloghi interistituzionali per quasi tutte le proposte del patto. E mentre parliamo, il Coreper sta discutendo l'ultimo anello mancante del pacchetto, il regolamento sulla crisi. Come tutti voi, attendo con ansia l'esito del Coreper e spero che gli ambasciatori, i rappresentanti permanenti dei nostri Stati membri, comprendano la necessità di produrre questo accordo, mentre la casa della democrazia europea discute il patto sull'asilo e la migrazione", ha concluso. (Beb)