© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esprimo il mio cordoglio per le vittime” della tragedia di Mestre “e un pensiero per i loro familiari. Capisco lo stato di disperazione in cui possono trovarsi coloro che hanno perso propri congiunti”. Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per la ricostruzione post alluvione, intervenendo all’evento per i 20 anni di Sky. (Rin)