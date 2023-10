Migranti: Schinas, Paesi origine e transito lavorino con noi, non contro di noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi di origine e transito di migranti hanno più vantaggi a lavorare con l'Ue che contro, l'Unione. A dirlo il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, nel corso di un dibattito sul Patto migrazione e asilo al Parlamento europeo di Strasburgo. "Abbiamo presentato un efficace piano in 10 punti a sostegno dell'Italia, rafforzando il nostro supporto all'Italia in particolare attraverso il nostro lavoro sul campo e le nostre agenzie europee. Stiamo intensificando la sorveglianza delle frontiere in mare e per via aerea e stiamo sostenendo la corretta registrazione di tutte le persone in arrivo. Parallelamente, ci stiamo muovendo sul campo, raggiungendo i Paesi di origine e di transito in Africa e altrove", ha detto. "La scorsa settimana mi sono recato in Costa d'Avorio, Senegal e Guinea e la prossima settimana mi recherò in Mauritania e Gambia. Stiamo lavorando con questi Paesi d'origine, per assicurarci che capiscano che hanno molti più vantaggi dall'Unione europea lavorando con noi, piuttosto che contro di noi", ha concluso Schinas. (Beb)