Mestre: presidente romeno Iohannis, vicini a persone coinvolte in questi momenti difficili

- Il presidente romeno Klaus Iohannis esprime le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e augura una pronta guarigione ai feriti nell'incidente stradale avvenuto ieri sera a Mestre. "Sono profondamente addolorato per il terribile incidente avvenuto a Mestre, in Italia. Sincere condoglianze alle famiglie delle vittime e pronta guarigione ai feriti. Siamo con tutte le persone coinvolte in questi momenti difficili", ha scritto mercoledì su X il presidente Iohannis. Almeno 21 persone sono morte e altre 20 sono rimaste ferite martedì sera nell'incidente avvenuto a Mestre, nei pressi di Venezia. Un autobus con a bordo turisti, tra cui ucraini, francesi e tedeschi, è caduto da un ponte e ha preso fuoco. (Rob)