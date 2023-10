Maltempo: Figliuolo, fondi ci sono, li stiamo erogando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia messa in atto per i territori colpiti dall’alluvione dello scorso maggio è innanzitutto la messa in sicurezza dei territori, poi la ricostruzione e i rimborsi a famiglie e imprese. Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per la ricostruzione post alluvione, intervenendo all’evento per i 20 anni di Sky. “Abbiamo già ristorato tutte le somme urgenze, quelle con cui i Comuni hanno operato nell'imminenza dell'alluvione. I fondi ci sono: abbiamo erogato 45 milioni, ma abbiamo a disposizione 289 milioni”, ha proseguito. “Stiamo facendo un piano sugli interventi urgenti per la messa in sicurezza, parliamo di oltre 2.600 interventi, si stanno erogando contributi di immediato sostegno alle famiglie, dai tremila ai cinquemila euro a titolo di anticipo, e sono stati finora erogati 70 milioni di euro, e poi i contributi di autonoma sistemazione per le famiglie ancora sgomberate, circa sette milioni”, ha spiegato ancora Figliuolo. "Da fine novembre – ha concluso – si comincerà ad erogare i primi ristori per la ricostruzione privata, le famiglie e le imprese”. (Rin)