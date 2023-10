Commecio: Sace su filiere dell’export italiano, oltre il 70 per cento del valore aggiunto è Made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I beni acquistati e consumati nel mondo sono il prodotto di vari stadi di lavorazione, che spesso avvengono in più Paesi e coinvolgono diversi settori. Secondo l'Organizzazione mondiale del commercio più di due terzi del commercio mondiale avviene attraverso le catene globali del valore, in cui un bene attraversa almeno un confine prima dell'assemblaggio finale. Lo evidenzia l’analisi Sasso nello Stagno" elaborata dall'Ufficio Studi di Sace "Le filiere dell'export italiano: oltre il 70 per cento del valore aggiunto è Made in Italy". Tramite gli indicatori di valore aggiunto (Va) incorporato nel commercio estero elaborato dall'Ocse è possibile scomporre l'export di ogni Paese per comprendere i passaggi intermedi all'interno delle filiere, domestiche o internazionali: il Va domestico diretto è quello generato dalle imprese dello stesso settore nazionale dell'impresa che esporta il prodotto finale; il Va domestico indiretto è quello generato dalle imprese di altri settori dell'economia nazionale che forniscono parti di prodotto o servizi all'impresa che esporta il prodotto finale; il Va estero è quello proveniente da altri Paesi. (segue) (Rin)