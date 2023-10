Commecio: Sace su filiere dell’export italiano, oltre il 70 per cento del valore aggiunto è Made in Italy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un esempio pratico di interpretazione degli indicatori è quello di un settore alimentare in cui molte delle imprese possiedono autocarri e gestiscono quindi al proprio interno il servizio di logistica. Una struttura di questo tipo farà registrare un VA domestico diretto maggiore rispetto allo stesso settore caratterizzato da imprese più piccole e attive solo in una fase della filiera. Il 71 per cento del Valore Aggiunto incorporato nell'export della manifattura italiana è domestico, in linea con quello tedesco, mentre Francia e Spagna – caratterizzate da economie relativamente meno manifatturiere – mostrano un'incidenza più elevata del Va estero. L'Italia mostra una più alta incidenza della componente indiretta, vale a dire che il Va incorporato nell'export proviene per il 37 per cento da un settore italiano diverso da quello che esporta. Questo dato suggerisce quanto le imprese di tutte le dimensioni – e non solo le grandi – occupino un ruolo di rilievo all'interno delle filiere produttive italiane. Ad esempio gli alimentari e bevande vedono un apporto significativo del Va domestico indiretto, il settore mostra infatti un'alta incidenza del Va delle materie prime agricole, nonché dei servizi di distribuzione e vendita e, anche se in misura minore, del packaging, spesso prodotto da altri settori quali metalli, vetro e plastica. In Germania prevale invece la componente diretta, riflesso anche di settori più grandi e maggiormente articolati, all'interno dei quali le imprese riescono a produrre una più ampia parte del prodotto finale. (Rin)