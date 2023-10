© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina a San Pietroburgo, in Russia, si sono attivati i segnali di allarme. Come ha riferito la testata di San Pietroburgo "Fontanka", si tratta di controlli programmati annunciati ieri dal ministero delle Situazioni di emergenza russo. Le verifiche si sono svolte dalle 10:30 alle 11 ora locale (le 9:30-10 in Italia). Questa procedura viene eseguita due volte l'anno per testare i servizi competenti. (Rum)