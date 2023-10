Tunisia: Schinas, memorandum accelerato anche su diritti umani, a novembre partenariati su talenti e lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuazione del memorandum d'intesa con la Tunisia è stata accelerata anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani. A dirlo il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, nel corso di un dibattito sul Patto migrazione e asilo al Parlamento europeo di Strasburgo. "Abbiamo inoltre intensificato l'attuazione del Memorandum d'intesa con la Tunisia in circostanze molto specifiche, anche per quanto riguarda i diritti fondamentali", ha detto. "Inoltre, stiamo mettendo a punto per novembre un quadro di migrazione legale molto ambizioso, un partenariato per i talenti che allineerebbe i posti vacanti nei nostri mercati del lavoro con l'offerta e le competenze disponibili nei Paesi d'origine, con cui vogliamo stabilire buone relazioni di lavoro. Sotto questo aspetto, questo schema consentirebbe certamente ai tunisini di apprendere nuove competenze e contribuirebbe a far fronte alla grave carenza di manodopera che ostacola la crescita del nostro mercato del lavoro", ha aggiunto.(Beb)