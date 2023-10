Spagna: ministra Transizione ecologica, critiche popolari a Sanchez “meschine”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le critiche del Partito popolare (Pp) al presidente del governo spagnolo uscente, Pedro Sanchez, per la "generosità" agli indipendentisti catalani coinvolti nel processo per il referendum d'indipendenza illegale del 2017, sono "un atteggiamento enormemente meschino". Lo ha detto la ministra della Transizione ecologica, Teresa Ribera, in un'intervista all’emittente televisiva "Tve", dicendosi "fiduciosa" che nelle prossime settimane ci sarà una "traduzione concreta" di ciò che significa questa generosità, seppur evitando, come Sanchez, di menzionare la parola amnistia. Ribera ha rivendicato le parole del premier sul desiderio di "costruire la convivenza e il progresso in Spagna", che implica di "tenere conto delle diverse sensibilità dei partiti e territori che vedono le cose in modo diverso”. (Spm)