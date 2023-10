Thailandia: gruppo industriale congiunto conferma previsioni di crescita economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale gruppo industriale congiunto della Thailandia, che rappresenta i settori della manifattura, dell’industria e del commercio, ha confermato le previsioni di crescita dell’Economia thailandese per il 2023, entro una forbice compresa tra il 2,5 e il 3 per cento del prodotto interno lordo. Le esportazioni, uno tra i principali motori di crescita dell’economia thailandese, dovrebbero calare tra lo 0,5 e il 2 per cento su base annua quest’anno, mentre per quanto riguarda il turismo è stata confermata la previsione di un afflusso di visitatori stranieri compreso tra 20 e 30 milioni, La debolezza del Baht sosterrà esportazioni e turismo, ma metterà in difficoltà gli importatori. Oggi la valuta thailandese è scivolata ai minimi da 11 mesi a 37,21 baht sul dollaro.(Fim)