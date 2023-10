Canada-India: Joly, Ottawa vuole risolvere controversie “privatamente” (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli sviluppi delle scorse settimane fanno seguito a una serie di frizioni, sempre legate alla questione sikh. che hanno segnato le relazioni bilaterali negli ultimi anni. In Canada, come in altri Paesi che ospitano significative comunità indiane, è attivo un movimento che si batte per una patria sikh chiamata Khalistan che dovrebbe comprendere sia il Punjab indiano sia quello pachistano e parti di altri Stati e territori indiani (Haryana, Himachal Pradesh, Rajasthan, Jammu e Kashmir). Gli attivisti hanno organizzato diverse manifestazioni davanti alle sedi diplomatiche indiane, suscitando la reazione di Nuova Delhi. Nei mesi scorsi il ministero degli Esteri indiano ha convocato l’ambasciatore del Canada mentre l’ambasciata dell’India a Ottawa ha inviato una nota di disapprovazione al ministero degli Esteri canadese. (Was)