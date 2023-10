Siria: milizie filo-turche bombardano cinque villaggi a nord di Aleppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le milizie filo-turche, con il sostegno delle Forze armate di Ankara, hanno lanciato un attacco con l’artiglieria pesante contro diversi villaggi del distretto di Sherawa, nella campagna di Afrin, nel governatorato nord-occidentale di Aleppo. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, secondo la quale non si hanno notizie di vittime, né di danni materiali. Tra i villaggi colpiti, vi sono Miyasat, Dhouk al Kabir e Soxaneke, nel distretto di Sherawa, nella campagna di Afrin, e a nord di Aleppo, nelle aree in cui sono di stanza sia le Forze armate di Damasco, sia le Forze democratiche siriane (Fds). Lo scorso 28 settembre, secondo l’Osservatorio, due militari di Damasco erano stati feriti in un attacco dell’artiglieria turca e delle milizie affiliate ad Ankara, a nord di Aleppo. Le Forze armate di Damasco avevano risposto attaccando con l’artiglieria la città di Al Bab, nella campagna orientale di Aleppo. Anche in quel caso, non erano state diffuse informazioni circa i danni causati dagli scontri. (Res)