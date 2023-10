India: almeno 23 militari indiani dispersi a seguito di una piena improvvisa nel Sikkim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 23 militari indiani risultano dispersi a causa di una piena improvvisa del fiume Teesta, causata dalle piogge torrenziali che hanno investito lo Stato montuoso settentrionale di Sikkim, in un’area vicina al confine con il Nepal. Lo ha reso noto oggi l’Esercito indiano, secondo cui la piena improvvisa è stata causata dalle precipitazioni che hanno ingrossato il lago di Lhonak, a monte del sito dell’incidente. La piena ha trascinato alcuni veicoli e militari impegnati in operazioni di risposta all’emergenza, e le ricerche dei dispersi sono tutt’ora in corso.(Inn)