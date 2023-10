Pakistan: ministro Esteri in visita in Cina oggi e domani per Forum trans-himalayano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Pakistan, Jalil Abbas, sarà in visita in Cina oggi e domani (4 e 5 ottobre), su invito dell’omologo Wang Yi, per partecipare al terzo Forum trans-himalayano per la cooperazione internazionale a Nyingchi, nella Regione autonoma del Tibet. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri pachistano. Abbas presenzierà alla cerimonia di inaugurazione dell’evento, quest’anno sul tema “Civiltà ecologica e tutela ambientale”. A margine incontrerà diversi dignitari, oltre all’omologo cinese, tra cui il vice primo ministro della Mongolia e il ministro degli Esteri ad Interim dell’Afghanistan. (Inn)