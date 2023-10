Siria: Idlib, due militari di Damasco morti in attacco fazione islamica Hayat Tahrir al Sham

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due militari delle Forze armate di Damasco sono stati uccisi e un terzo è rimasto ferito nell’attacco sferrato dalla brigata Abu Bakr al Siddiq, affiliata alla fazione islamica radicale sunnita Hayat Tahrir al Sham, lungo l’asse di Al Malajah, nella campagna meridionale di Idlib, nel nord-ovest della Siria. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. Secondo l’agenzia di stampa siriana statale “Sana”, le Forze armate di Damasco hanno risposto bombardando rifugi e postazioni delle milizie islamiche, uccidendo un numero imprecisato di combattenti di Ansar al Tawhid (milizia di ispirazione islamica radicale sunnita) Nella regione, inclusa nell’area smilitarizzata detta “zona Putin-Erdogan”, in quanto frutto di un accordo concluso del 2018 dai presidenti di Russia e Turchia, rispettivamente Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, negli ultimi mesi si è registrato una notevole intensificazione degli scontri armati tra fazioni rivali. Dall’inizio del 2023, infatti, 431 persone sono morte negli scontri, di cui, in particolare, 309 militari delle Forze armate di Damasco (tra i quali 19 ufficiali), un ufficiale delle Forze speciali russe, un elemento della brigata filo-iraniana Al Baqir, 67 miliziani di Hayat Tahrir al Sham e 13 miliziani di Ansar al Tawhid. Nei combattimenti, inoltre, hanno perso la vita 32 civili. (Res)