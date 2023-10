Migranti: Lollobrigida, Italia ha richiesta interna lavoro, reddito cittadinanza provvedimento scellerato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha una richiesta interna di lavoro alla quale il governo ha risposto "cancellando un provvedimento scellerato come il reddito di cittadinanza che pagava persone per non lavorare pur essendoci la richiesta di personale da parte di tante aziende in molti settori". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, in un incontro con la stampa a Madrid, nel commentare il decreto flussi recentemente approvato dal governo. "Abbiamo iniziato con questa modalità in quanto riteniamo che prima vada esaurita la richiesta interna e parallelamente crediamo nell'immigrazione legale", ha sottolineato il ministro, aggiungendo che con il decreto flussi, il governo ha scelto di contrastare "con fermezza" quella clandestina. "I flussi sono delle previsioni e quelli che abbiamo approvato sono di carattere triennale basati sulla richiesta delle imprese e su delle regole rigide (inserite nel decreto Cutro) di trattare con le nazioni di maggior flusso la garanzia che possano riaccogliere coloro che entrano illegalmente", ha aggiunto Lollobrigida. "Per ora abbiamo previsto delle cifre (452 mila arrivi in tre anni) che rispondono alle esigenze delle nostre imprese. Qualora, esaurita la richiesta interna, dovesse essere necessario per le nostre attività produttive una variazione dei numeri la prenderemo in considerazione", ha chiarito il ministro. (Spm)