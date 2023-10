Thailandia-Italia: si conclude oggi la missione del viceministro Valentini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si conclude oggi la missione a Bangkok del viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, incentrata sullo sviluppo dei contatti e delle collaborazioni tra Italia e Paesi del Sud-est asiatico. Da ieri il viceministro rappresenta per due giorni il governo all'"High Level Dialogue on Italy-Asean Economic relations", l'evento di riferimento nel Sud-est asiatico per il rafforzamento dei legami economici e strategici tra i Paesi Asean e l'Italia, nonché uno dei fulcri del pilastro economico del partenariato di sviluppo Italia-Asean. Ieri Valentini ha presenziato all’inaugurazione del nuovo stabilimento di Vittoria Group in Thailandia, Vittoria Cotton Tyres Factory, dedicato alla produzione di pneumatici per biciclette in cotone di alta qualità, utilizzati da ciclisti professionisti e dilettanti in tutto il mondo. Lunedì il viceministro ha preso parte in rappresentanza del governo italiano alla presentazione dell'East Economic Corridor (Eec, una zona economica speciale che comprende tre province della Thailandia orientale (Chachoengsao, Chonburi, Rayong) e due province periferiche (Bangkok, Samut Prakan): un'area grande quanto il Trentino Alto-Adige e con quasi 3 milioni di abitanti. Nel corso della visita Valentini ha anche presieduto la prima riunione d’area con le camere di commercio italiane all’estero operanti nei Paesi Asean, come riferito dal viceministro su X (Twitter). L'Asean è composta da dieci Stati (Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Thailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Cambogia e Myanmar) che insieme costituiscono la quinta economia mondiale. L'interscambio commerciale tra Italia e Paesi Asean ha raggiunto 24,4 miliardi di euro nel 2022 (+30 per cento) con esportazioni italiane aumentate del 16,7 per cento. (Fim)