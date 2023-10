Agroalimentare: Lollobrigida, per tutelare prodotti italiani importante far conoscere differenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per difendere i prodotti italiani autentici è importante far conoscere al consumatore straniero la differenza tra ciò che viene prodotto in Italia, come viene prodotto, qual è la catena di sicurezza legata a tali prodotti e quello che viene "spacciato" per qualcosa che si richiama all'italianità. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, in un incontro con la stampa a Madrid. Lollobrigida ha evidenziato l'importanza di intraprendere anche azioni legali a tutela del made in Italy attraverso accordi multilaterali e bilaterali. "L'obiettivo è di chiedere agli Stati non tanto di tutelare non tanto le imprese italiane, in quanto è un nostro dovere, ma di tutelare i loro cittadini dall'acquisto di prodotti non gli garantiscono quello che cercato nel momento in cui li hanno comprati i termini di qualità e benessere che l'Italia offre". (Spm)