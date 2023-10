Difesa: al Gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia partono gli incontri culturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà giovedì 5 ottobre alle ore 18 il libro del generale Riccò Diavoli Neri a cura di Meo Ponte ad aprire la stagione degli incontri culturali presso la sede del Gruppo delle Medaglie d'oro al Valor Militare d'Italia sito in via dell'Amba Aradam 14/C. Dialogherà con il Gen. Paolo Riccò, il giornalista di Mediaset Roberto Olla. Fitto il cartellone che prevede un appuntamento mensile, talvolta doppio, per presentare libri che riguardano l'attualità, gli anniversari di eventi che hanno scandito la storia della nostra Nazione, ma anche testimonianze di vita vissuta. Attraverso quest'attività che coinvolgerà tra l'altro i giovani studenti, il Gruppo ha lo scopo di far conoscere la sede, veicolare la storia e le gesta di coloro che hanno contribuito a rendere grande la nostra Italia. Sarà una agorà aperta al dibattito ed al confronto in cui il pubblico sarà parte attiva. (Res)