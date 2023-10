Ucraina: accordo tra francese Turgis and Gaillard e Antonov per fabbricazione droni Aarok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Turgis and Gaillard ha firmato un accordo con la società ucraina Antonov che prevede la fabbricazione dei droni di tipo Aarok in Ucraina. Lo ha detto al quotidiano "La Tribune" la presidente e fondatrice di Turgis and Gaillard, Fanny Turgis. L'Aarok è un drone di tipo Male della categoria Reaper e pesa 5,5 tonnellate. L'accordo è stato firmato dal consigliere militare del gruppo francese, Jean-Francois Ferlet, in occasione della recente visita a Kiev del ministro degli Esteri Sebastien Lecornu. "La Tribune" spiega che restano ancora da decidere una serie di dettagli, come i luogo dell'assemblaggio e le componenti francesi ed ucraine che saranno selezionate per questo drone. (Frp)