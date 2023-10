Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti oggi a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Presentazione della Campagna per l'adozione dei cani e gatti anziani presenti nelle strutture capitoline. Intervengono l’assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, e l’assessora alle Politiche sociali e alla salute, Barbara Funari. Roma, Sala delle Bandiere del Campidoglio (ore 11)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi interviene all'evento "XXIII Festa degli Alberi nelle scuole". Roma Società Geografica Italiana - Villa Celimontana, via della Navicella 12 (ore 10)- L'assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti Andrea Catarci partecipa all'iniziativa "Storia, percorso e messa in opera del Portierato Sociale" insieme al Presidente del III Municipio, Paolo Marchionne. Roma, Sala Consiliare del Municipio Roma III, piazza Sempione 15 (ore 10:30) (segue) (Rer)