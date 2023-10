Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Iniziativa dal titiolo "Capitale umano e lavoro in transizione" organizzata da Forma.Temp. Interverranno, tra gli altri, Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito, Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione, Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Giuseppe Schiboni, assessore al Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito Regione Lazio. Roma, Cinema Barberini, via delle Quattro Fontane 13, (ore 10)- Presentazione della campagna nazionale di raccolta fondi 2023 “Ottobre del Fai”. Interverranno la Magnifica Rettrice Sapienza Università di Roma, Antonella Polimeni, il presidente di Fai, Marco Magnifico e il direttore generale di Fai, Davide Usai. Roma, Museo dell’Arte Classica, Polo Museale della Sapienza Università di Roma, piazzale Aldo Moro 5 (ore 11) (Rer)