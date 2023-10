Mestre: Zaia, dopo i soccorsi vanno chiarite le cause

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La voce è rotta dall'emozione, il tono dimesso. "E' una strage" sussurra Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, in una intervista al "Corriere della Sera". "In questo momento noi dobbiamo solo pensare a salvare più vite possibile e dare conforto a chi ha perso i propri cari". Quando ha ricevuto la notizia "era poco prima delle 20. Mi ha chiamato il responsabile del servizio 118 del Veneto. Mi sono subito allarmato perché so che quando mi chiama lui è successo qualcosa di veramente grave. Non è persona che si fa viva per problemi futili". "Senza giri di parole - ricorda il governatore - mi ha detto: 'Presidente, c'è stata una strage. Mi si è gelato il sangue. Le notizie che poi sono arrivate via via nel corso della serata hanno confermato che ci troviamo di fronte ad una tragedia che ha pochi eguali in Europa. Abbiamo mobilitato tutte le ambulanze della zona e messo a disposizione gli ospedali di Treviso, Mestre, Mirano e Padova. Non c'era un minuto da perdere, bisognava far arrivare tutti i soccorsi possibili e portare in ospedale chi aveva bisogno di assistenza". Zaia osserva inoltre che è "troppo presto per avere informazioni precise. Si rincorrono diverse voci. Il pullman pare che fosse nuovo. A bordo viaggiava un gruppo di turisti che stavano trascorrendo una vacanza in campeggio". (segue) (Res)