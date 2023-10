Mestre: Zaia, dopo i soccorsi vanno chiarite le cause (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella strada "è un cavalcavia su cui passano ogni giorno migliaia di veicoli. Non mi pare fosse particolarmente pericoloso". Una tragedia inimmaginabile, quindi: "Come si può pensare che possa succedere una cosa del genere? E' una disgrazia tra le più gravi a livello internazionale. Il nostro ruolo, in questo momento, è cercare di mettere in campo tutti i mezzi utili a salvare vite e a curare i feriti. Penso che su un'arteria del genere ci siano tante telecamere. Ci aiuteranno a far luce sulle cause. Ora è il momento del pianto e del dolore. Ma poi - conclude Zaia - sarà doveroso chiarire la causa perché chi ha un caro che ha perso la vita, mi dicono che ci sono anche dei bambini, ha il diritto di conoscere la verità". (Res)