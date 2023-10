Istruzione: Valditara, alleanza tra scuola e privati per modernizzare il sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'alleanza per la scuola, la battezza Giuseppe Valditara. "Una partnership tra privati e istituzioni scolastiche", spiega al "Giornale" il ministro dell'istruzione e del merito, alzando il velo su un pacchetto di iniziative altamente innovative. Dall'introduzione del project financing alla carta che il professore esibirà al momento di prenotare un treno o un aereo: "Siamo convinti dell'importanza di un nuovo rapporto fra scuola e società e per questo ci stiamo muovendo lungo diverse direttrici. La prima è il project financing". Un modello sperimentato con successo per le infrastrutture. "L'idea - osserva il ministro - è semplice, stiamo riflettendo su come realizzarla al meglio, predisponendo eventualmente alcune modifiche normative. Il privato costruisce a sue spese un nuovo edificio scolastico o ne ristruttura uno esistente previa convenzione con il soggetto pubblico". In cambio, "gestirà per un periodo congruo, che potrebbe essere di vent'anni, tutti i servizi connessi alla gestione della scuola: il riscaldamento, le pulizie, la mensa, gli impianti sportivi, il bar. Si tratta di un global service". Quanto al via, "terminate le ultime verifiche siamo pronti a partire già nel 2024 con una sperimentazione. Ovviamente occorre avere la collaborazione degli enti locali che sono i proprietari degli edifici scolastici esistenti. Se l'esperimento funzionerà potremo realizzare una autentica rivoluzione nell'edilizia scolastica con tante scuole belle, ben tenute e all'avanguardia. Ma c'è di più". (segue) (Res)