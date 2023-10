Istruzione: Valditara, alleanza tra scuola e privati per modernizzare il sistema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul versante energetico: "Esatto. C'è un progetto cui stiamo lavorando per installare i pannelli solari sui tetti degli edifici scolastici. Ci siamo dati obiettivi importanti. Poi ci vorrà un certo tempo per realizzarli. Dobbiamo muoverci fra le competenze dei comuni, delle province, trovare i finanziamenti per partire". Le scuole potrebbero diventare autosufficienti sotto il profilo energetico: "Le previsioni sono incoraggianti: ogni istituto potrebbe garantirsi l'autonomia energetica e poi immettere nella rete, vendendola, una ulteriore quota di energia con un ricavo stimato fra i 30 mila e i 60 mila euro l'anno. Il nostro obiettivo è modernizzare il sistema e fare diventare la scuola un centro capace di moltiplicare lo sviluppo del territorio. Trasformarla nell'anima e nella mente della crescita di un quartiere e di un comune", ha concluso Valditara. (Res)