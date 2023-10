Ucraina: ambasciatore Usa Markell, Italia alleato affidabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un anno fa la vittoria del centrodestra in Italia aveva suscitato preoccupazioni, se non ansie, anche alla Casa Bianca. Oggi il nuovo ambasciatore Usa in Italia, Jack Markell, in una intervista al "Corriere della Sera" nota come "i fatti abbiano dimostrato" quanto la relazione tra Washington e Roma sia rimasta "forte". Gli americani, insomma, hanno "assaggiato" il nuovo esecutivo italiano e sono soddisfatti. Le elezioni in Slovacchia hanno premiato un leader, Robert Fico, contrario a inviare altri aiuti all'Ucraina. A Washington il Congresso ha rifinanziato l'amministrazione, senza destinare un solo dollaro a Kiev. "Per prima cosa lasciatemi dire che Italia e Stati Uniti condividono un impegno molto chiaro per chiedere conto delle loro azioni a Putin e alla Russia, per essere sicuri che l'Ucraina abbia quello che occorre per difendersi. Tutto ciò è di straordinaria importanza perché se Putin dovesse avere successo, sarebbe incoraggiato, insieme ad altri leader, ad agire in violazione della Carta fondamentale dell'Onu e quindi a occupare, senza alcun diritto, territori di altri Stati". "Collocherei in questo contesto - aggiunge - il caso della Slovacchia: è stata finora un importante alleato della Nato e noi crediamo che continueremo a lavorare insieme. Ma quando pensiamo alla Slovacchia o ad altri Paesi, dobbiamo ricordare che il presidente Biden ha messo insieme una coalizione molto forte. Inoltre ha appena dichiarato che noi staremo con l'Ucraina per tutto il tempo necessario. Il presidente è stato molto netto e non saprei dirlo meglio di quanto abbia fatto il vostro ministro degli Esteri, Antonio Tajani, l'altro giorno a Kiev: non ci può essere pace, senza giustizia". (segue) (Res)