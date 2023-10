Ucraina: ambasciatore Usa Markell, Italia alleato affidabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Markell è molto soddisfatto della relazione con il governo italiano. Ma un anno fa la vittoria di Giorgia Meloni aveva suscitato allarme a Washington. "La premier Meloni ha appena compiuto una visita di grande successo nello Studio Ovale. La nostra relazione con l'Italia è sempre stata straordinariamente forte. Forse anche perché negli Usa vivono 18 milioni di cittadini di origini italiane. E ogni anno 6 milioni di americani visitano il vostro Paese. L'Italia si è dimostrata, ancora una volta, un' alleata affidabile. E certamente Giorgia Meloni si è rivelata una solida roccia nel sostegno all'Ucraina". Quanto alla Via della Seta: "Sarà l'Italia a decidere che cosa fare di quel Memorandum. Osservo solo che le statistiche mostrano che non ha funzionato per niente. Anzi altri Paesi europei, nel frattempo, hanno registrato maggiori incrementi nel commercio con Pechino. Per quanto ci riguarda, osservo che persino nel documento sulla Strategia della Sicurezza nazionale sono indicate aree in cui si deve collaborare con la Cina. Dal cambiamento climatico alle pandemie". "Problemi - conclude Markell - che nessuno può risolvere da solo. Poi esistono settori in cui siamo più competitivi. Infine credo che molti Paesi europei e gli Usa siano d'accordo sulla necessità di diversificare alcune catene di approvvigionamento strategico. Quindi non vedo grandi differenze di approccio alla Cina tra noi e l'Ue". (Res)