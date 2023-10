Migranti: Michel, le regole valgono anche per le Ong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo Stato di diritto vale per tutti, anche per le Ong. Alcune fanno un ottimo lavoro, ad altre bisogna chiedere se agiscono in linea con lo Stato di diritto". Lo ha detto al "Corriere della Sera" il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, a pochi giorni dal vertice informale che si terrà venerdì a Granada e che sarà preceduto dalla Comunità politica europea. Un summit che si preannuncia complicato: "Sarà probabilmente la parte più difficile del summit, per alcune personalità politiche e gruppi politici è un dibattito ideologico, ma abbiamo gli strumenti per affrontare insieme questa sfida". Ci saranno progressi sul Patto per la migrazione: "Ci sono due dimensioni. Quella interna, su cui è in corso il lavoro per arrivare a un accordo tra i Ventisette sul Patto per la migrazione e l'asilo. Aspettiamo di vedere quali decisioni prenderanno gli Stati. C'è poi la dimensione esterna, su cui si sta concentrando il Consiglio europeo". "Vediamo alcuni elementi pragmatici convergenti - continua Michel - In un formato ridotto qualche giorno fa a Malta abbiamo avuto un'ottima discussione (la riunione con i 9 Paesi Ue che si affacciano sul Mediterraneo). In primo luogo, lottiamo contro i trafficanti e per questo abbiamo bisogno di una maggiore cooperazione a tutti i livelli Ue, tra i Paesi Ue e con i Paesi terzi. Serve un approccio olistico". Il presidente ricorda che "in un anno abbiamo assistito a un enorme aumento dei migranti irregolari provenienti dall'Africa occidentale, Burkina Faso, Senegal, Costa d'Avorio, transitano talvolta attraverso la Nigeria, la Libia e la Tunisia prima di arrivare in Ue. Ma la Tunisia ha accordi per la liberalizzazione dei visti con questi Stati. Questa è una questione governativa che va affrontata in cooperazione con i Paesi terzi". (segue) (Res)