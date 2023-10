Migranti: Michel, le regole valgono anche per le Ong (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è poi la questione delle Ong nel Mediterraneo: "c'è un dibattito ideologico, facciamo in modo che diventi più pragmatico. Lo Stato di diritto vale per tutti, anche per le Ong. Non permettiamo ai trafficanti di decidere chi è autorizzato a venire nell'Ue. Solo le autorità hanno la legittimità democratica di decidere in linea con le convenzioni e il diritto internazionali. Infine dobbiamo cooperare con i Paesi terzi per aprire canali legali di ingresso". La Tunisia ha rifiutato gli aiuti Ue: "Abbiamo urgente bisogno di negoziare la migrazione con i Paesi terzi. Gli Stati membri hanno sostenuto l'accordo con la Tunisia in linea di principio. Ma volevano sapere cosa dovevano fare, cosa che capisco perfettamente. Il Consiglio dovrebbe essere coinvolto in modo che gli Stati membri possano garantire il giusto equilibrio tra i nostri valori e i nostri interessi. E ci sono domande non solo dai Paesi dell'Ue. Il presidente della Commissione dell'Unione africana ci ha anche detto molto chiaramente che non apprezzano il modo in cui lavoriamo con la Tunisia. Dobbiamo tenerne conto - conclude Michel - anche se l'accordo con la Tunisia era certamente animato da buone intenzioni". (Res)