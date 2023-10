Usa: McCarthy contro i repubblicani che l’hanno sfiduciato, “non sono conservatori” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera ha sfiduciato il suo presidente dopo la mozione presentata nella serata di lunedì dal deputato Matt Gaetz, suo collega di partito. La proposta per sfiduciare McCarthy è passata con 216 voti favorevoli e 210 contrari, con sette deputati assenti e grazie al sostegno di alcuni repubblicani conservatori al voto dei democratici, favorevoli alla rimozione di McCarthy dall’incarico. È la prima volta in oltre un secolo che la camera bassa del Congresso vota la sfiducia di un suo presidente, e la prima volta nella storia degli Stati Uniti che la sfiducia viene approvata. Dopo il voto di ieri, il deputato repubblicano Patrick McHenry ha assunto la presidenza in via temporanea. (Was)