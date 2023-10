Usa: sparatoria nei pressi di una università a Baltimora, diversi feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo armato ha aperto il fuoco contro i passanti in un quartiere residenziale nei pressi della Morgan State University a Baltimora, ferendo diverse persone. Lo ha riferito il dipartimento di polizia locale, che ha diffuso un allarme per una “sparatoria in corso” sollecitando i cittadini a cercare rifugio in casa. Una portavoce del dipartimento di polizia ha parlato di “diverse vittime”, mentre le prime indiscrezioni di stampa riferiscono di un numero imprecisato di feriti.(Was)