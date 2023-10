Filippine: tre pescatori morti dopo speronamento nel Mar Cinese Meridionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine del mese scorso Manila ha annunciato di aver troncato la barriera collocata dalla Guardia costiera cinese in un'area di pesca proprio nei pressi delle Scarborough. La barriera “poneva un pericolo per la navigazione, in aperta violazione del diritto internazionale. Ostacolava anche la conduzione delle attività di pesca e dunque il sostentamento dei pescatori filippini", afferma una nota diffusa dal governo di Manila che definisce l'atollo conteso come "parte integrante del territorio nazionale delle Filippine". Manila aveva espresso sdegno già nei giorni precedenti, in risposta alle immagini del collocamento da parte della Guardia costiera cinese della barriera galleggiante composta da una lunga serie di boe interconnesse. (segue) (Fim)