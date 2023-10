Filippine: tre pescatori morti dopo speronamento nel Mar Cinese Meridionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le immagini pubblicate sui social media mostravano diverse boe allineate e sorvegliate da barche cinesi nella zona, conosciuta nelle Filippine come Bajo de Masinloc. La barriera era lunga circa 300 metri ed è stata rilevata il 22 settembre durante un "pattugliamento marittimo di routine", secondo quanto riferito dal portavoce del governo filippino, Jay Tarriela. Quando le barche filippine hanno intrapreso attività di pesca nella zona, quattro navi della guardia costiera cinese le hanno contattate per 15 volte via radio "nel tentativo di scacciarle", ha aggiunto Tarriela. Il ministero degli Esteri cinese non aveva formulato commenti diretti in merito alla barriera galleggiante, ma aveva difeso l'operato della Guardia cinese di Pechino, facendo riferimento a "misure necessarie" adottate in risposta a "intrusioni" di imbarcazioni filippine verificatesi venerdì scorso. Le aree rivendicate dalla Cina ammontano al 90 per cento della superficie del Mar Cinese Meridionale e si sovrappongono alle Zone economiche esclusive di Vietnam, Malesia, Brunei, Indonesia e Filippine. (Fim)