Giappone: yen in ulteriore calo, infranta soglia di 150 sul dollaro

- Lo yen ha perso ulteriormente terreno rispetto al dollaro nella serata di ieri, nonostante gli avvertimenti da parte del governo giapponese riguardo possibili interventi diretti sul mercato dei cambi valutari. Al termine della sessione di contrattazioni pomeridiana sulla borsa di New York lo yen ha infranto brevemente la soglia di 150 sul dollaro, per poi stabilizzarsi attorno ai 149. Quella di 150 yen per dollaro è ritenuta una “soglia psicologica” oltre la quale potrebbe scattare un intervento diretto del governo giapponese per stabilizzare il tasso di cambio. (segue) (Git)