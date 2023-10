Cina: avvicendamenti al vertice di diverse agenzie governative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altre recenti annunci di nomine hanno incluso i capi di due dei tre nuovi regolatori finanziari della Cina: la Commissione finanziaria centrale del partito (Cfc) e l'Amministrazione per la Regolamentazione finanziaria del Consiglio di Stato (Safr), creati per mantenere la stabilità e contenere i rischi nel vasto settore finanziario del Paese. A luglio, il Consiglio di Stato ha destituito Xia Xiande dalla carica di vice ministro delle Finanze. Secondo “Caixin”, Xia è stato nominato quel mese come uno dei vice direttori dell'ufficio generale della Cfc. Un altro nominato è stato Wang Jiang, ex presidente del gigante finanziario di proprietà statale China Everbright Group. Li Yunze, un bancario esperto e vice governatore della provincia di Sichuan, è stato invece nominato a maggio a capo della Safr. Anche la formazione di leadership del nuovo ufficio del partito che sovraintende le questioni di Hong Kong e Macao è stata resa pubblica a luglio, Xia Baolong, 70 anni, nominato primo direttore. (Res)