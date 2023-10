Turchia-Siria: ministro Esteri Fidan a colloquio con rappresentanti opposizione siriana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Turchia, Hakan Fidan, ha ricevuto, ieri, ad Ankara, il capo della Coalizione nazionale delle forze siriane di opposizione e della rivoluzione (Cns, coalizione di formazioni politiche di opposizione al governo di Damasco, detta anche Coalizione nazionale siriana), Hadi al Bahra, il capo della Commissione siriana per i negoziati, Badr Jamous, e il capo del governo provvisorio siriano (non riconosciuto), Abdulrahman Mustafa. Lo ha riferito l’emittente siriana di opposizione “Syria tv”, precisando che l’incontro è avvenuto su invito ufficiale di Fidan. Durante i colloqui, si è discusso degli ultimi sviluppi della situazione in Siria, delle difficili condizioni umanitarie della popolazione e della questione dei rifugiati siriani in Turchia e in altri Paesi, come riferisce un comunicato stampa della Cns. Un altro tema all’ordine del giorno è stato il processo politico lanciato dalla Conferenza di pace di Ginevra del 2014, che aveva riunito una delegazione del governo siriano e la Cns. Lo stesso argomento, peraltro, della maggior parte degli slogan intonati dai manifestanti, per la maggior parte drusi, di Suwayda. Infine, si è parlato della situazione nel nord della Siria, dove si intersecano le tensioni tra Turchia e Amministrazione autonoma del nord e dell’est (nota anche come Rojava), tra quest’ultima e il governo di Damasco, tra Russia (che sostiene il presidente siriano, Bashar al Assad) e Stati Uniti (che sostengono le Forze democratiche siriane, Fds, Forze armate dell’Amministrazione autonoma). (segue) (Res)