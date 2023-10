Turchia-Siria: ministro Esteri Fidan a colloquio con rappresentanti opposizione siriana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Fidan e la delegazione della Coalizione nazionale siriana hanno quindi convenuto sulla necessità di migliorare le condizioni di vita della popolazione della Siria settentrionale e sull’esigenza di rendere il governo provvisorio siriano capace di fornire servizi di base e di creare un “ambiente sicuro” per raggiungere gli obiettivi stabiliti. In particolare, la stabilizzazione del Paese, indispensabile per incentivare gli investimenti stranieri e creare opportunità di lavoro. I temi trattati durante l’incontro, dunque, riflettono la stessa linea di Ankara nei confronti degli altri Paesi della regione, emersa anche dal discorso del rappresentante permanente della Turchia all’Onu, Sedat Onal, durante la 78ma sessione dell’Assemblea generale, tenutasi dal 5 al 22 settembre. Non solo la necessità di porre fine ai conflitti armati ancora in corso, nei quali, peraltro, la Turchia scorge una minaccia per la sua sicurezza nazionale, ma anche l’importanza di favorire la ripresa economica, per rafforzare la stabilità del Paese. Per la Turchia, inoltre, è fondamentale arginare il peso politico delle forze autonomiste curde, come il Partito dell’unione democratica (Pyd), vicino al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk turco, che lo scorso primo ottobre ha rivendicato un attentato contro il ministero dell’Interno, ad Ankara), e soprattutto la sua forza armata, le Forze democratiche siriane. (Res)