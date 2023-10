Cina: “Daily Mail”, incidente in un sottomarino nucleare avrebbe causato la morte di 55 militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sottomarino d’attacco a propulsione nucleare Type 093 (denominazione Nato “Shang”) della marina militare dell’Esercito popolare di liberazione cinese avrebbe subito un gravissimo incidente lo scorso agosto, risultato nella morte di 55 membri dell’equipaggio. Lo scrive in esclusiva il quotidiano britannico “Daily Mail”, che cita un rapporto dell’intelligence britannica. Secondo il rapporto, il sottomarino, impegnato in una missione imprecisata nelle acque del Mar Giallo, è rimasto impigliato il 21 agosto scorso in una trappola per sottomarini precedentemente posizionata proprio dalle forze cinesi contro eventuali intrusioni di sottomarini statunitensi e dei Paesi loro alleati. Secondo il rapporto, l’urto con l’ostacolo “ha causato guasti ai sistemi che hanno richiesto sei ore per riparare e riportare in superficie il vascello”. In quel lasso di tempo, un “guasto catastrofico” del sistema di rigenerazione dell’aria avrebbe causato la morte per ipossia di 17 marinai e 22 ufficiali, incluso il comandante del sottomarino, Xue Yong-Peng. Ufficialmente, la Cina nega che l’incidente sia mai avvenuto, e ha bollato come “completamente false” le indiscrezioni in proposito. Ufficiosamente, Pechino avrebbe respinto dopo l’incidente diverse offerte di assistenza internazionale. Quanto alla sorte del sottomarino, non è chiaro se l’unità sia stata recuperata o se sia andata definitivamente perduta a seguito dell’incidente.(Rel)