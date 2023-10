Golfo: segretario generale Al Budaiwi riceve ambasciatore Ue in Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), Jassem Mohammed al Budaiwi, ha ricevuto, ieri, a Riad, l’ambasciatore dell’Unione europea in Arabia Saudita, Cristophe Farnaud. Lo ha riferito il quotidiano saudita “Arab News”. Durante l’incontro, si è discusso dell’ordine del giorno dell’incontro ministeriale tra il Ccg e l’Ue, in programma per il 9 e 10 ottobre, nel Sultanato dell’Oman. Al Budaiwi ha osservato che sia i Paesi del Ccg, sia l’Ue cercano costantemente di rafforzare la cooperazione e sviluppare le relazioni. Infatti, con il rappresentante Ue il segretario generale del Ccg ha valutato i progressi compiuti nel quadro dell’accordo di partenariato strategico concluso nel 2022 e del relativo programma di lavoro per il quinquennio 2022-2027. (Res)