Regno Unito: sovraffollamento carceri, governo valuta trasferimento di detenuti in Estonia

- Il Regno Unito sta valutando il trasferimento di detenuti in altri Paesi europei per contrastare il sovraffollamento delle carceri. Secondo quanto riferisce il quotidiano "The Times ", l’Estonia sarebbe tra i Paesi che potrebbero ospitare i detenuti britannici. Il governo di Londra ha avviato dei colloqui con altri Paesi europei per affittare delle "celle di riserva', ha detto Alex Chalk, ministro della Giustizia britannico, in un discorso alla conferenza del Partito conservatore in corso a Manchester. Chalk ha spiegato che il governo modificherà la legge per consentire ai detenuti condannati in Inghilterra e Galles di scontare la loro pena all'estero. L'esecutivo Sta valutando come in passato altri Paesi, tra cui Norvegia e Belgio, abbiano affittato celle all’estero. Si ritiene che l'Estonia sia uno dei Paesi con cui il governo del Regno Unito è in trattative e lo stesso Chalk ha visitato il Paese baltico la scorsa estate. Secondo il "Times" il governo vuole approvare la nuova legge prima del Discorso di re Carlo al Parlamento del mese prossimo, così che la legge possa essere presto inserita nell'agenda dei lavori delle due Camere, dibattuta e approvata. Effettivamente i precedenti non mancano. La Norvegia ha affittato celle carcerarie dai Paesi Bassi. Circa 650 prigionieri condannati in Norvegia sono stati inviati nella struttura detentiva di Norgerhaven per scontare la pena tra il 2015 e il 2018. Anche il Belgio ha affittato celle carcerarie inutilizzate nei Paesi Bassi nell’ambito dell’accordo Nova Belgica che ha portato al trasferimento tra i 500 e i 650 prigionieri condannati dai tribunali di Bruxelles, compresi criminali stranieri, dal 2010 al 2016. (Rel)