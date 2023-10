Filippine: Marcos annuncia revoca calmieramento prezzi del riso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., ha annunciato oggi la revoca del provvedimento di calmieramento dei prezzi del riso imposto il mese scorso per contenere l’inflazione nel Paese. “Oggi rimuoviamo i limiti di prezzo per il riso comune e per quello raffinato”, ha annunciato il presidente, aggiungendo che il governo si concentrerà sul controllo delle dinamiche di prezzo nella regione della capitale, dove si riscontra la volatilità maggiore. Marcos aveva annunciato l’imposizione di limiti ai prezzi massimi del riso all’inizio del mese scorso, per far fronte ai rincari causati dalla carenza dell'offerta regionale. La misura era stata raccomandata dai ministeri di Agricoltura e Commercio, e prevedeva un prezzo massimo di 41 peso (0,72 dollari) al chilo per il riso comune, e di 45 peso (0,79 dollari) per quello raffinato. (segue) (Fim)